SARONNO – Tennis, piscina, calcetto, pallavolo e molte altre attività sono offerte dal “summer camp” allo sporting club di Saronno. Il periodo di durata del campo estivo sarà dal 7 giugno al 31 luglio 2021 per tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni con appuntamento giornaliero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 allo sporting club di Saronno in via Garcia Lorca. I corsi sono tenuti da preparatori atletici e maestri federali riconosciuti.

Il programma giornaliero prevede, oltre al pranzo e alla merenda, diverse pratiche sportive (con possibilità di campi coperti in caso di pioggia), giochi ludici e relax ma anche attività creative di arte e disegno. La quota di iscrizione è di 18 euro per la mezza giornata e di 30 euro per la giornata intera (in questo caso il pranzo al sacco è gestito dalle famiglie). Per iscrizioni di 2 o più figli a tempo pieno nella stessa settimana è previsto uno sconto di 20 euro dal secondo figlio in avanti, inoltre per i figli dei soci e scuola tennis c’è uno sconto del 10% sulla settimana a tempo pieno.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0296701736 oppure visitare il sito www.sportingsaronno.it, è anche possibile contattare il maestro Altobelli al 3738512534 ed inviare una mail all’indirizzo [email protected]

(foto archivio)

31052021