CERIANO LAGHETTO – Una domenica da incorniciare. Quello appena trascorso non è stato un turno di campionato qualsiasi per le formazioni del Club Tennis Ceriano. Con il pareggio per 2-2 in trasferta a Milano sul campo del Quanta Club, le ragazze si sono assicurate il primo posto nel girone 1 del campionato di Serie C guadagnandosi così il passaggio alla fase nazionale della competizione. Il tutto al termine di un match equilibrato e molto combattuto. “Grandissima prestazione da parte di tutte le ragazze – spiega il capitano Silverio Basilico – Dopo aver perso due singolari combattutissimi per 7-6 al terzo set, il primo posto sembrava sfumato ma la vittoria di Serena Paris nel terzo singolare e quella di Scotti/Zingale in doppio hanno cambiato le cose. Sono molto orgoglioso della mia squadra, è composta da giocatrici con la ‘G’ maiuscola”. Il sorteggio per la fase nazionale del torneo è in programma il 15 giugno prossimo.

(foto di gruppo per la squadra di Ceriano)

01062021