SARONNO – Shopping al mercato il 2 giugno? Gli ambulanti ci credo tanto che tutti i 270 posti del mercato cittadino stamattina sono tutti occupati.

Solo una trentina, dato assolutamente fisiologico per l’appuntamento del mercoledì di Saronno, gli ambulanti che non si sono presentati prontamente sostituiti, coordinati dalla polizia locale, dagli spuntisti.

E i clienti? Anche loro non hanno mancato l’appuntamento visto che già dalle 8 hanno affollato vie e stand

Nelle ultime settimana la presenza di banchi ha fatto registrare un vero e proprio soldi out. Non solo sono tornati ad essere presenti tutti gli ambulanti “stabili” dei diversi settori merceologici ma anche gli spuntisti sono tornati al loro abituale numero. Anzi contrariamente da quando succedeva prima della pandemia quando gli stalli che restavano vuoti al mercoledì mattina non mancavano nelle ultime settimane vengono occupati tutti i posti disponibili tanto che la polizia locale spesso non riesce a soddisfare tutte le richieste degli spuntisti presenti.

Tornati al massimo anche le presenze con i saronnesi, che al mercato non sono mai mancati neanche nei periodi di zona rossa, affiancati dai clienti che arrivano dai comuni limitrofi ossia dalle province di Milano, Varese, Como e Monza.