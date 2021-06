SARONNO – “Baby gang e sicurezza: la nostra Amministrazione fa!” Così la sezione cittadina del Pd, riguardo alla vicenda all’ordine del giorno, quella della banda di giovani che minacciano e derubano gli studenti.

Rimarcano dal Partito democratico: “Molti giovani attraversano un momento difficile post lockdown dell’emergenza coronavirus, che sicuramente ha influito molto sulla loro vita e socializzazione, meritano pertanto di essere al centro delle nostre attenzioni per la sicurezza, ma non solo. Va ricordato che le forze dell’ordine non possono essere l’unico fattore, ma serve lavorare anche a livello sociale coinvolgendo i genitori, per questo un ruolo importante lo può assume l’ufficio delle Politiche sociali, che resta a disposizione delle famiglie. Non da ultimo ribadiamo anche noi il concetto, che la denuncia tempestiva e dettagliata di questi fatti aiuta le forze dell’ordine per una veloce soluzione. Il lavoro della polizia locale è professionale e presente sul territorio come sempre, con la nostra Amministrazione sul tema sicurezza preferiamo non far “vedere la luna nel pozzo” con comunicati roboanti e slogan, ma garantire un impegno costante su questo fronte”.

