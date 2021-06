SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd in merito alla vicenda della baby gang che preoccupa i genitori saronnesi

Mentre in questi giorni si leggevano vari comunicati sul tema, la polizia locale era già all’opera con presidi, come sempre fa in vari luoghi della nostra Città. Lo testimonino anche i ringraziamenti di una madre agli Agenti, per la pattuglia notata alla pensilina dell’autobus usato dagli studenti. Questa mattina è avvenuto anche un arresto in Stazione.

Come da nota ufficiale dell’Amministrazione, questa mattina è avvenuto un vertice (non certo il primo) tra il sindaco, i carabinieri di Saronno e la polizia locale per meglio presidiare e contrastare il fenomeno della microcriminalità e bullismo in ambito giovanile. Sono in campo interventi concreti di potenziamento dei presidi e altre azioni in sinergia tra la nostra polizia locale e le altre forze dell’ordine, che per ovvi motivi di riservatezza (affinchè non perdano efficacia) non sono state descritte nel dettaglio.

Molti giovani attraversano un momento difficile post lockdown, che sicuramente ha influito molto sulla loro vita e socializzazione, meritano pertanto di essere al centro delle nostre attenzioni per la sicurezza, ma non solo. Va ricordato che le forze dell’ordine non possono essere l’unico fattore per il problema giovani e microcriminalità, ma serve lavorare anche a livello sociale coinvolgendo e supportando i genitori con figli problematici, per questo un ruolo importante lo può assume l’ufficio delle Politiche Sociali, che è a disposizione delle famiglie.

Non da ultimo ribadiamo anche noi il concetto, che la denuncia tempestiva e dettagliata di questi fatti aiuta le forze dell’ordine a risolvere prontamente le situazioni.

Il lavoro della polizia locale è professionale e presente sul territorio come sempre, con la nostra Amministrazione sul tema sicurezza preferiamo non far “vedere la luna nel pozzo” con comunicati roboanti e slogan, ma garantire un impegno costante su questo fronte.