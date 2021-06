VENEGONO SUPERIORE – Turno di riposo oggi in Eccellenza per l’Ardor Lazzate, la Varesina oggi pomeriggio non ha perso l’occasione di riavvicinare la capolista Olginatese fermata sul pari a Gavirate. Mentre la formazione di Venegono Superiore ha espugnato il campo del Luciano Manara, 0-2. A Barzanó ha aperto le marcature al 34′ Deodato con una conclusione al volo, ha chiuso virtualmente il confronto al 39′ della ripresa Kate con il gol del raddoppio, colpo di testa su assist del suo compagno di reparto, Anzano. Era la terz’ultima giornata di campionato; questa mini-stagione volte dunque al termine.

Risultati 9′ giornata campionato di Eccellenza: Gavirate-Olginatese 2-2, Luciano Manara-Varesina 0-2, Milano City-Base 96 Seveso 1-1, Pontelambrese-Castanese 4-3, Vergiatese-Sestese 3-2. Ha riposato: Ardor Lazzate. Classifica: Olginatese 22; Varesina 19; Lazzate, Vergiatese 14; Milano City 11; Gavirate, Pontelambrese, Base 96 Seveso 9; Sestese 8; Luciano Manara 7; Castanese 2. Prossimo turno (domenica 6 giugno, inizio alle ore 15.30): Base 96-Gavirate, Olginatese-Lazzate, Castanese-Milano City, Sestese-Luciano Manara, Varesina-Pontelambrese. Riposa: Vergiatese.

(foto archivio: precedente incontro con impegnata la formazione della Asd Varesina)

