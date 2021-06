CISLAGO – L’impegno e l’esperienza del comando di polizia locale guidato da Marco Cantoni unito al senso civico dei cislaghesi ha permesso di risalire all’identità del responsabile dell’abbandono rifiuti sul territorio comunale. All’accertamento è seguita la sanzione nella speranza che questo possa essere un deterrente per tutti contro nuovi abbandoni.

E’ successo ieri quando la polizia locale ha individuato chi aveva abbandonato su sacchetto pieno di rifiuti in città. Tutto è partito dalla collaborazione dei cittadini che hanno segnalato alla polizia locale la presenza dei rifiuti permettendo agli agenti di effettuare un sopralluogo che ha portato al responsabile. Non aveva eseguito la raccolta differenziata e aveva lasciato la sporcizia nelle vicinanze di un portico condominiale. L’autore individuato ha ammesso la violazione ed eliminato la spazzatura abbandonata provvedendo a smaltirla correttamente. Ma non solo: dovrà anche pagare una sanzione di 100 euro.

(foto: i rifiuti abbandonati prima che fosse rimossi dal responsabile individuato dalla polizia locale)