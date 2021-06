Il 2 giugno di Gerenzano: cerimonia davanti al Municipio

GERENZANO – Con una cerimonia davanti al Municipio in via Duca degli Abruzzi anche a Gerenzano è stato questa mattina celebrato il 2 giugno, Festa della Repubblica; presente la Giunta civica.

Questo il messaggio del sindaco Ivano Campi, rivolto ai concittadini per questa ricorrenza.

La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana, istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946. Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma comprende la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali.

Dopo 85 anni di regno, con 12 717 923 voti contro 10 719 284, l’Italia diventò una repubblica e il re d’Italia Umberto II di Savoia, per evitare che gli scontri tra monarchici e repubblicani, manifestatisi già con fatti di sangue in varie città italiane, si potessero estendere in tutta la penisola italiana, il 13 giugno decise di lasciare l’Italia e andare in esilio in Portogallo . Dal 1° gennaio 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, fu proibito, ai discendenti maschi di Umberto II di Savoia, l’ingresso in Italia: tale disposizione fu abrogata nel 2002.