SARONNO – La cerimonia era conclusa ma quando Ivonne Trebbi, 93enne staffetta partigiana, ha preso la parola con un breve due discorso il 2 giugno saronnese si è riempito di contenuti intensi e condivisi.

In un discorso di poco più di due minuti la partigiana ha parlato di temi di grande attualità dal contributo delle donne in politica all’importanza della partecipazione che uniti alla sua emozione e al suo sincero ringraziamento per il tempo accordatele le ha fatto conquistare l’affettuoso applauso della piazza.

Nel discorso del sindaco Augusto Airoldi tante citazioni sulla ricorrenza e un’esortazione alla città a ripartire insieme con attenzione alla collettività: “Cari saronnesi – ha concluso dopo un lungo discorso – la festa della Repubblica ci ricorda che tutti siamo chiamati a metterci in servizio della comunità, onorando la carta costituzione. È per me una grande emozione essere con i cittadini saronnesi, in un momento di speranza per un futuro prossimo dei saronnesi, un futuro che i nostri figli ci chiedono di realizzare”.

Presenti tanti esponenti del mondo politico: assessori Laura Succi, Gabriele Musaró, Giulia Mazzoldi, Franco Casali e, guidati dal presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli i consiglieri comunali Francesco Licata (Pd), Gianpietro Guaglianone (FdI), Mattia Cattaneo (lista Airoldi), Luca Davide (Os), Mauro Lattuada (Pd), Simone Galli (Pd), Alessandro Fagioli (Lega), Claudio Sala (Lega), Luca Amadio (Os), Lucy Sasso (Pd), Mauro Rotondi (Pd), Nouhran Mustafa (Tua Saronno), Cristiana Dho (Os) e Pierangela Vanzulli (Lega).

Schierate anche le associazioni d’Arma (bersaglieri, alpini, marinai) che hanno eseguito l’alzabandiera guidato dal capitano dei carabinieri Fortunato Suriano presente con la capitano della Guardia di Finanza Gaia Sorge, mentre ha portare la corona d’alloro sono stati gli agenti della polizia locale. Ha partecipato alla cerimonia anche una delegazione dell’Anpi ed della protezione civile.

Sara Giudici

Aurora Cortesi