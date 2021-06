SARONNO – Lettera aperta da un cittadino ai volontari dell’associazione onlus Saronno point, “grazie a voi ho trovato anche io la voglia di lottare”. Da tempo i volontari si occupano del trasporto dei pazienti fra le varie strutture ospedaliere e laboratori d’esami, in base alle necessità.

Con le vostre attenzioni, la vostra gentilezza, sempre disponibili, le vostre parole che danno forza di non mollare , di non perdere la speranza, mi hanno fatto cambiare il modo di vivere la mia malattia che mi perseguita da cinque lunghi anni. Trovando voi ho rivisto una luce persa da tempo, anche mia moglie dice di vedermi diverso ogni volta rientro a casa dopo la cura. Saranno i vostri sorrisi chd donate con tanto cuore, sarà che nel viaggio non fate pensare dove sto andando, quando viaggio sto bene sia prima che dopo, sento meno i dolori, mi fare ridere , cosa che avevo perso di tanti anni.

Non è più un trasporto verso l’ospedale, ma un viaggio quasi di piacere. Vedo il vostro sacrificio ,ma voi non date un minimo segnale di sofferenza sotto le vostre tute ed il viso coperto. Grazie amici, grazie da parte anche di mia moglie che vedo contenta, mi dice da tempo oltre la cura ci sono quelli della Saronno point, angeli custodi in ogni viaggio !! Al prossimo viaggio, sperando ve lo dico con tutto.il cuore, speriamo finiscano presto o in un verso o in altro, voi mi date la forza di accettare il mio destino.

Lettera firmata

02062021