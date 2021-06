Limbiate, Giancarlo Brunato sfiderà Romeo alle elezioni amministrative

LIMBIATE – Sarà Giancarlo Brunato il candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative a Limbiate.

Dopo la conferma del Movimento Cinque Stelle di volersi presentare in solitaria per le consultazioni previste il prossimo autunno, nella giornata di oggi 2 giugno la colazione di centrosinistra formata dal Pd, dalla civica Limbiate Solidale e dalla lista neonata Su La Testa per Limbiate ufficializzerà la candidatura di Giancarlo Brunato, attuale consigliere comunale. Brunato, eletto in consiglio con la lista civica di Limbiate Solidale (che cinque anni fa sosteneva Raffaele De Luca), ha 66 anni, è un limbiatese doc ed è da sempre inserito nel sociale: impiegato presso la cooperativa dei “Sommozzatori della Terra” è ora presidente di CS&L, un consorzio sociale brianzolo con sede a Cavenago Brianza.

La presentazione avverrà con una biciclettata per le vie della città: il ritrovo è fissato alle 9.30 all’ex Cral di Mombello, la partenza alle 10 e l’arrivo alle 11 in piazza della Repubblica dove si terrà la conferenza stampa, con saluto ai cittadini.

