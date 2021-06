SARONNO – “Ricordiamo il 2 giugno, festa della Repubblica e rinascita degli enti locali democratici”: questo l’invito, con un videomessaggio su Facebook, da parte del presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli.

“Quest’anno ancora di più un anniversario importante perchè è il settantacinquesimo – ha ricordato Gilli – Festa grande per la nostra democrazia ed importante anche per i consigli comunali. Con la nascita della Repubblica, dal 2 giugno 1946 si è tornati al voto per i cittadini e le cittadine, anche per gli enti locali che erano stati letteralmente massacrati dalle leggi così dette “Fascistissime” che avevano abolito sindaci e consigli comunali lasciando ogni potere al podestà, organo monocratico nominato dal governo centrale ed in carica per cinque anni. Si rivedeva nell’ordinamento locale quello che succedeva anche nell’ordinamento nazionale”. Dopo la Liberazione primo sindaco fu Agostino Vanelli, al quale è dedicata la sala consigliare di piazza Santuario.

(foto: il presidente del consiglio comunale di Saronno, Pierluigi Gilli; è anche sindaco emerito di Saronno)

