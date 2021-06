ROVELLASCA – “W la repubblica, il consiglio comunale ha oggi omaggiato il nostro cittadino più illustre. Giovanbattista Grassi debellò la malaria ed a lui va il nostro pensiero unitamente ai tanti medici infermieri paramedici e volontari che da un anno e mezzo combattono questa pandemia mondiale da covid-19. Un pensiero particolare a chi ci ha lasciato ed ai loro affetti”. A parlare il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli.

La cerimonia, naturalmente, si è svolta nel rispetto delle norma anti-covid in vigore attualmente.

Cerimonie per il 2 giugno, Festa della Repubblica, si sono tenute in tutte le località della zona, come Saronno sia da parte del Comune che dei parà; ed a Gerenzano. Cerimonia in ricordo delle vittime locali del covid a Rovello Porro dove è stata scoperta una targa alla loro memoria.

(foto: una immagine della cerimonia che si è svolta questa mattina al cimitero di Rovellasca in ricordo di Giovanbattista Grassi, con la deposizione del mazzo di fiori da parte del sindaco Sergio Zauli)

