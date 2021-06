CARONNO PERTUSELLA – Due vittorie come da programma per la Rheavendors Caronno Pertusella del manager Argenis Blanco nel terzo turno del campionato di sofrball serie A, questo pomeriggio a Bariola contro la matricola New Bollate. Nella prima partita le caronnesi non sono comunque andate oltre al 1-0, risultato maturato proprio all’ultima ripresa dopo sei inning senza punti; con le lanciatrici di casa, Silvia Durot e Bianca Messina che non hanno concesso proprio niente.

Più nettamente favorevole alle padrone di casa la seconda partita in programma, 6-0: prima (con due punti) e quarta ripresa decisive (quattro punto) per l’esito del match. La lanciatrice cubana della Rheavendors Caronno, Yilian Tornes, ha concluso con un bottino di 17 strike out all’attivo.

La Rhea incamera così una vittoria messa in preventivo e che consente alla formazione del presidente Alfonso Turconi di continuare la propria corsa subito alle spalle delle migliori.

(foto archivio: la caronnese Yilian Tornes, nella seconda partita è stata una delle mattatrici dell’incontro, non ha concesso niente alle avversarie del Bollate)

02062021