SARONNO – Decine e decine di biciclette condotte da saronnesi di tutte le età dai bimbi che hanno appena smesso di andare con le rotelle (come la piccola Gaia alla sua prima biciclettata) ai nonni contenti di tornare i sella dopo il vaccino e le paura del covid hanno reso unico il Bike Italia Day organizzato da Fiab e Legambiente oggi a Saronno.

Alle 16 la sede di rappresentanza in via Roma è stata invasa da ciclisti. Tanti anche i volti noti dal sindaco Augusto Airoldi agli assessori Franco Casali e Giulia Mazzoldi ai consiglieri comunale Mattia Cattaneo, Simone Galli e Francesco Licata. Presente anche il fotografo Armando Iannone, Fabio Banfi sulla sua bici storica e Ale Galli appassionato di due ruote in tenuta biancoceleste.

Tre le tappe della pedalata, scortata da due agenti della polizia locale, di 10 chilometri l’ex Isotta Fraschini, la Cascina della Vigna e l’ex Saronno Seregno.