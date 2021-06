L’ordinanza è entra in vigore già da ieri. Sono molto contento di questo risultato che é importante per il nostro commercio, i servizi e per chi ha affetti che oltrepassano il confine. Non é stato facile, fino a ieri notte ho lavorato insieme ai tecnici del Ministero e l’obiettivo è stato raggiunto per il bene del nostro territorio. Questo risultato è figlio della tenacia dei rappresentanti istituzionali del Partito democratico dei territori di frontiera.