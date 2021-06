“Burattini sotto le stelle” con il comune di Uboldo

UBOLDO – Il comune di Uboldo presenterà in questi giorni l’iniziativa Burattini sotto le stelle, in collaborazione con La Fiaba, compagnia teatrale nata da un’idea di Andrea Silvio Anzani.

Si tratta di una rassegna di spettacoli di burattini, adatti a tutte le età e il cui ingresso sarà gratuito.

Tutte le rappresentazioni avranno luogo al parco comunale Falcone e Borsellino di Uboldo, in via A. M. Ceriani.

Gli spettacoli si terranno ogni venerdì del mese di giugno dalle ore 20:30, venendo posticipati il lunedì successivo in caso di pioggia.

Ogni sera la trama dello spettacolo sarà diversa da quella della settimana precedente e non sono previste repliche. In ordine, gli spettacoli a essere presentati saranno La festa di Lillo Coccodrillo, il 4 giugno, Il mago Smemorino l’11, La leggenda di re Enopo il 18 e infine Pirati all’arrembaggio riciclando, il 25, ultimo venerdì del mese di giugno.

Filippo Borghi