SARONNO – “Siamo stati molto contenti di aver contribuito alla valorizzazione della bellezza della nostra città. Il bilancio della giornata è sicuramente positivo”. Sono le parole di Andrea Germi portavoce di Cantastorie l’associazione che riunisce le guide saronnesi e che ha contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa “Arte e motori”. I volontari di Cantastorie sono stati presenti dalle 10 alle 19 in San Francesco: “Ringraziamo innanzitutto il nostro partner Rotaract club perché la sinergia che si è creata siamo sicuri porterà a nuove esperienze e collaborazione per cercare di essere sentinelle di positività e bellezza nella nostra città. Ringraziamo poi i ragazzi e i docenti del liceo Legnani di Saronno che hanno contribuito con passione alla buona riuscita della giornata presentando ai visitatori gli aspetti più peculiari di San Francesco. Un ringraziamento particolare a don Armando e alla comunità pastorale Crocifisso Risorto per aver creduto nel progetto e aver supportato l’iniziativa. Un grazie all’architetto Carlo Mariani, direttore dei lavori, cui è stata consegnata la tessera di Cantastorie e che ora a pieno titolo fa parte del nostro gruppo! Infine un ringraziamento a tutti i visitatori, alla fondazione Daimon e all’anonimo collezionista privato milanese che ha prestato l’importante codice quattrocentesco proveniente dal convento di San Francesco che è stato possibile ammirare nel coro della chiesa”. Sono stati oltre 130 i saronnesi che si sono prenotati per visitare la chiesa di San Francesco e scoprire i suoi tesoro con l’aiuto dei Cantastorie.