COGLIATE – Nei giorni scorsi durante la santa messa c’è stato l’ingresso nel coretto di 8 nuove bambine, 2 adulti ed anche un nuovo organista. E’ stata anche l’occasione per una foto ricordo. “Riviviamo il momento insieme!” dicono dall’oratorio Cardnal Minoretti di Cogliate.

Le attività religiose ed oratoriane proseguono seguendo le regole anti-covid previste dalla Zona gialla dell’emergenza coronavirus in cui si trova la Lombardia.

