SARONNO / TRADATE / VARESE – Lievissimi aumenti dei positivi a Coronavirus rilevati nelle ultime 48 ore. Nel Saronnese crescono di due unità Saronno e Caronno Pertusella, +1 anche a Tradate.

Sopra le decine i numeri dei maggiori centri del Varesotto: +12 a Varese, +13 a Busto Arsizio; nessun nuovo positivi a Gallarate.

Bene anche il Comasco, dove Lomazzo e Turate aumentano di un caso ciascuna.

Nelle vicine Groane +9 positivi: Limbiate cresce di 5 unità, +2 a Cesano Maderno; Cogliate e Lazzate crescono di una unità ciascuna.

Ecco il numero dei contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di 48 ore fa):

Saronno 3.875 (3.873)

Caronno Pertusella 1.786 (1.784)

Tradate 1.826 (1.825)

Varese 7.239 (7.227)

Busto Arsizio 8.007 (7.994)

Gallarate 4.770

Malnate 1.790 (1.788)

Nel Comasco:

Turate 933 (932)

Lomazzo 977 (976)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 3.526 (3.521)

Cesano Maderno 3.997 (3.995)

Cogliate 840 (839)

Lazzate 745 (744)

Monza 11.028 (11.025)

Desio 4.173 (4.172)

Seregno 3.892

Pochi nuovi vcasi di positività al coronavirus oggi in Lombardia e di riflesso pochi anche nella zona. Nel Comasco +14, in Brianza +6 e nel Varesotto +13.

“Oltre alle buone notizie che giungono dalla campagna vaccinale, oggi in Lombardia registriamo due dati che dal valore simbolico rilevante: i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 200, attestandosi a 193 casi; mentre quelli negli altri ‘reparti-Covid’ sono meno di 1.000, precisamente 942. Bene anche l’incidenza per 100.000 abitanti, che si conferma ampiamente sotto i 50, oggi 31, avvicinando ulteriormente la Lombardia alla zona bianca”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati di oggi sul coronavirus in Lombardia. “Non abbassiamo la guardia – prosegue Fontana – continuiamo a rispettare le regole e guardiamo con moderato ottimismo al futuro”.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto: hub vaccinale a Saronno)

03062021