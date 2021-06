SARONNO – Intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella la scorsa notte alle 23.10 in corso Italia nel centro di Saronno: era stata segnalata la presenza di una persona in chiara difficoltà. I soccorritori hanno trovato il cittadino nella zona all’angolo con vicolo Santa Marta, proprio nel cuore dell’isola pedonale, a quella ora completamente deserta per l’entrata in vigore del coprifuoco notturno, come disposto dalle norme della Zona gialla dell’emergenza coronavirus in Lombardia.

All’uomo, di 58 anni, è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo. E’ stato trasportato all’ospedale di piazza Borella per tutti gli accertamenti del caso. Si è comunque ben presto ripreso, e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

E’ l’ennesimo episodio di questo genere che si verifica nel quartiere centrale di Saronno, nel corso degli ultimi tempi.

(foto archivio: precedente intervento di una ambulanza sul territorio saronnese per una emergenza medica in orario notturno)

