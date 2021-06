SARONNO – Vigili del fuoco e polizia locale mobilitati ieri mattina per il maxi ramo caduto in via San Dalmazio su un’auto in sosta. A dare l’allarme i residenti che intorno a mezzogiorno hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei pompieri per liberare la vettura.

L’intervento è stato lungo e complesso: i pompieri hanno eliminato il maxi ramo (davvero enorme) mentre la polizia locale ha tolto i paletti parapedoni che bloccano il passaggio al termine della via per creare un percorso alternativo. Una soluzione viabilistica che rimane in vigore perchè visto l’accaduto i pompieri hanno preferito interdire a sosta, passaggio di auto e pedoni l’intera zona proprio per evitare di mettere in pericolo persone o mezzi prima delle necessarie verifiche.

Consistenti i danni alla vettura danneggiata, il tetto ma anche il parabrezza, dal “colpo” ma anche dal peso del ramo staccato dalla pianta di un giardino privato. Abbattuto anche un pezzo della recinzione della villetta.