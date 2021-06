SARONNO – Il comitato viaggiatori del nodi di Saronno “svela” il mistero dei mega-tabelloni luminosi che sono stati di recente collocati in vari punti della stazione centrale di Ferrovienord in piazza Cadorna. Un intervento che non era ovviamente sfuggito ai frequentator dello scalo, che aveva visto comparire prima i supporti e poi i tabelloni stessi, sulle banchine ed all’imbocco dei sottopassi pedonali dello scalo dove passando diverse linee di Trenord.

“I nuovi supermega-schermi in stazione sono pubblicitari”: annunciano ora dal comitato viaggiatori, “foto” alla mano: sono stati infatti accesi e, almeno per il momento, compaiono video pubblicitari.

(foto: uno dei grandi video che sono stati collocati in alcuni punti della stazione ferroviaria di Saronno centro, in piazza Cadorna. Sono stati “accesi” e al momento propongono messaggi pubblicitari. La loro collocazione, nei giorni scorsi, non aveva mancato di suscitare la curiosità dei passanti ed utenti del trasporto ferroviario che a “Saronno centro” sono sempre numerosi)

03062021