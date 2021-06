SARONNO – Incidente stradale in via San Dalmazio a Saronno: è successo ieri alle 15 e sul posto è intervenuta una pattuglia della polozia locale ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno. A scontrarsi sono state due autovetture, ad avere bisogno di cure mediche una ragazza di 28 anni ed una di 29 anni, per loro non si è comunque rilevato necessario il trasporto in ospedale. La vigilanza urbana ha eseguito i rilievi del sinistro e raccolto le testimonianze dei presenti al fine di chiarire con precisione la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

A Rovellasca alle 20.35 di ieri una automobile è uscita di strada: è successo in via Como ed un 25enne ha avuto bisogno di cure mediche. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Sul luogo del sinistro una pattuglia dei carabinieri, per i rilievi.

(foto archivio)

03062021