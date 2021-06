CARBONATE / SARONNO – Tragedia sull’ex Varesina nel giorno di festa del 2 giugno: alle 17.55 lo scontro fra una autovettura, guidata da una ragazza di 31 anni, ed una motocicletta da enduro, all’incrocio con via Damiano Chiesa. Il motociclista, di 32 anni. è stato sbalzato sull’asfalto: inutile tutti i soccorsi, sul posto sono intervenuti oltre ai carabinieri anche l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica proveniente da Varese, ed è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso da Como, che è planato nelle immediate vicinanze, con il proprio personale specialistico. Dalle prime informazioni, risulta che il ragazzo che deceduto era originario di Saronno; le generalità del giovane non sono comunque al momento ancora note.

La conducente dell’auto è stata trasportata all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicata di non gravi ferite. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti su dinamica e responsabilità del sinistro, e nell’ambito delle indagini subito avviate, sono state anche raccolte alcune testimonianze.

(foto archivio)

03062021