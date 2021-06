CARONNO PERTUSELLA – Spartita la posta nel big match infrasettimanale tra Mkf Bollate ed Inox Team Saronno: in gara 1 le padrone di casa di Bollate passano immediatamente in vantaggio con il punto segnato da Laura Bigatton nella prima ripresa sull’errore di tiro del catcher avversario Lozada. È l’unico punto di un match che viene dominato da Greta Cecchetti, al terzo complete game shutout della stagione, e Veronica Comar in pedana di lancio e che costa alle saronnesi la prima sconfitta stagionale con anche diverse occasioni non sfruttate nell’1-0 finale. Musica completamente diversa invece in gara 2, dove la partente statunitense Kelly Barnhill zittisce le mazze di Bollate con 10 K a referto in una gara terminata anzitempo al 5° inning per mercy rule. Dopo una prima sfida di rimpianti le mazze di Saronno aggrediscono immediatamente i lanci della partente di casa Laura Bigatton, rilevata da Sara Riboldi a primo inning nemmeno concluso, portandosi ben presto all’8-0 finale. Sugli scudi Brittany Abacherli, protagonista in una prima ripresa da cinque punti totali di un fuoricampo.

Il Rheavendors Caronno approfitta dello scontro diretto di Bollate per avvicinarsi alla vetta. La formazione guidata dal manager Argenis Blanco vince la doppia sfida contro il Lacomes New Bollate per 1-0 e 6-0. Primo confronto molto equilibrato in cui le giovani bollatesi, condotte in pedana dalla giovanissima Chiara Di Lauro, danno filo da torcere al Caronno fino alla fine. Le locali sfiorano il vantaggio nel secondo e nel quinto inning, mentre il punto del New Bollate viene fermata a casa base nel quarto inning. La sfida si decide al settimo con il triplo di Yuruby Alicart, che arriva a casa sulla volata di sacrificio di Chiara Ambrosi. La giocatrice venezuelana si rivela determinante anche nel secondo match con due valide, due punti segnati e tre battuti a casa al quarto inning. Segnati due punti nel primo inning, la squadra di casa consolida il margine con la prestazione quasi perfetta di Yilian Tornes che concede una sola base su ball e chiude la sua prestazione con un no-hitter.

Pareggio “di manifesta” a Parma tra Taurus Donati Gomme Old Parma e Banco di Sardegna Nuoro. Le sarde ottengono la loro prima vittoria stagionale nella prima partita della serie, con una bella prestazione in pedana di Paola Cavallo (5 riprese lanciate, 4 strike out e 2 sole valide concesse). La vittoria, 8-0, si concretizza nella quinta ripresa, quando arrivano due tripli (Meritxell Blesa Escriche e Erika Piras) e un doppio (Manoa Weijgertse), ma già nelle prime riprese Nuoro si era portata in vantaggio sfruttando le numerose incertezze della difesa parmigiana. Riscatto gialloblù in gara 2 (7-0, sempre al 5′ inning) con una no-hit da cinque riprese per Yamerki Guevara Limonta che, sommata a due bei “legni” dell’ex saronnese Sarah Edwards (triplo al terzo inning nel quale entrano 2 punti) e McKenzie Barbara (grande slam al quinto), firma la vittoria e mette la serie in parità.

Girone A:

Taurus Donati Gomme Parma–Banco di Sardegna Nuoro 0-8 (5′ inn); 7-0 (5′ inning) Rheavendors Caronno–Lacomes New Bollate 1-0; 6-0. Mkf Bollate–Inox Team Saronno 1-0; 0-8 (5′). Classifica Girone A: Inox Team Saronno (5-1) .833, MKF Bollate, Taurus Donati Gomme Parma e Rheavendors Caronno (4-2) .667; Banco di Sardegna Nuoro (1-5), .167; Lacomes New Bollate (0-6), .000.

(foto: un momento di Mkf Bollate-Saronno di ieri)

03062021