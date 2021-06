SARONNO – Da ieri sono aperte le prenotazioni per gli under 29 per la vaccinazioni anti covid. Abbiamo chiesto di raccontarci com’è andata alla nostra collaboratrice la solarese Francesca Matteu.

“Ieri sera io e i miei amici, appena scattate le 23 ci siamo connessi al sito e siamo entrati in lista d’attesa per il nostro turno. È stato un momento particolare, un mercoledì sera in casa appena iniziato il coprifuoco, tutti con il computer o lo smartphone davanti con la speranza di poter finalmente fare il vaccino e tornare alla normalità. L’attesa non è stata lunga, da 7000 in pochi secondi erano solo 5000 le persone davanti a me e poco dopo è arrivato il mio turno. Ovviamente io ho cercato di prenotare per la data più vicina nella mia zona e alla fine ho trovato posto il 6 luglio a Mariano Comense. Alcuni miei amici hanno trovato ancora date più prossime, la cosa emozionante è stata “ritrovarsi” anche se non fisicamente a fare qualcosa che aspettavamo da tanto!”.

03062021