SARONNO – CARBONATE – Stava tornando a casa, a Saronno, Alessandro Piombo il 32enne vittima dell’incidente stradale avvenuto mercoledì 2 giugno a Carbonate. Il giovane stava rientrato dalla compagna e dai figli dopo aver fatto visita ad alcuni parenti.

Il saronnese stava percorrendo la Varesina che in quel tratto si chiama via Papa Giovanni quando si è verificato l’impatto con una Toyota Yaris guidata da una 31enne di Castiglione Olona che si stava immettendo da via Damiano Chiesa.

I presenti raccontano di un impatto violento della moto da enduro del saronnese che finisce contro un’auto in sosta e di lui che finisce sull’asfalto. Immediata la chiamata alla centrale operativa di Areu che ha fatto intervenire i soccorsi. Anche l’elisoccorso è arrivato da Como ma per Alessandro non c’è stato più niente da fare. Ad essere portata all’ospedale la conducente dell’auto che ha riportato ferite lievi. sul posto oltre ai soccorritori anche i carabinieri di Mozzate della compagnia di Cantù.

Sono stati invece i militari di Saronno a cercare di rintracciare la compagna con cui vive al quartiere Matteotti con i due figli uno di 9 anni e una bimba di un anno e mezzo. Grande cordoglio a Venegono Inferiore da vive la famiglia d’origine di Alessandro dalla mamma al fratello.

04062021