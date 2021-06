SARONNO – CESATE – Al centro c’è il settore giovanile, la voglia di dare professionalità, qualità e quantità sfruttando le potenzialità di due grandi protagonisti dello calcio del Saronnese questa la base del “raggruppamento strong together” presentato al ristorante El Primero di Origgio dal Fbc Saronno e Sporting Cesate.

Ecco le 6 cose da sapere

I PROTAGONISTI

Sono i due presidenti Claudio De Angelis (Sc) e Simone Sartori (Fbc) si sono definiti un romantico e un sognatore e hanno spiegato di essersi incontrati e di aver avuto un’illuminazione, una visione per far crescere il settore giovanile dopo lo stop dettato dal Covid

IL PROGETTO

“L’idea è quella di unire l’eccellenza all’eccellenza, si metteranno insieme allenatori di qualità e strutture di qualità. Aiuteremo chi avesse difficoltà di spostamento tra le due realtà con un servizio di trasporto. Abbiamo ambizioni di crescita sia del livello delle giovanili, sia come prima squadra”

LE STRUTTURE

Il punto di riferimento sarà l’attrezzatissimo impianto di Cesate ma “l’Fbc Saronno non andrà via da Saronno, stiamo lavorando per recuperare e valorizzare il centro del Matteotti al momento si stanno rifacendo i campi e non sarà l’unica novità”.

LOGO, SLOGAN E MAGLIE

C’è un logo nuovo le due C che creano una S e lo slogan “Strong together” che accompagneranno questa fase. Le maglie? Quelle esposte alla presentazione sono solo dei test i ragazzini avranno una maglia unica con logo e colori delle due società

E LE ALTRE REALTA’ SARONNESI?

Sartori è molto schietto: “Sono realtà con storie e rapporti con l’Fbc complessi e datati può esserci sempre qualche ruggine del passato forse anche per questo con Robur e Amor non c’è stato nessun contatto. Non ci ho pensato, forse ho sbagliato, forse no. Potrebbe essere che nascano occasioni in futuro, le porte sono aperte anche se bisogna essere disponibili per fare degli accordi se no non si trovano”.

KIT GRATUITO

Grazie alla partnership con El Primero e Nucleo Operativo di Giovanni Di Luccio il nuovo raggruppamento darà il kit gratuitamente i piccoli già iscritti delle due società “dopo un anno così difficile abbiamo voluto adoperarci per non chiedere altri contributi economici alle famiglie”.