SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Chiara Angaroni, presidente della commissione cultura, in miero al concorso Fus, fotografa un saronnese.

Fotografia deriva dalla combinazione di due termini greci: luce e scrivere, Scrivere con la luce.

E’ una forma d’arte ed ha una grande valenza culturale e sociale. Nel suo catturare l’attimo, testimonia un evento, un cambiamento, un momento: ecco perchè ha anche una valenza dal punto di vista storico.

La fotografia è emozione, racchiude uno sguardo, un sorriso, un pianto senza bisogno di parole.

Ci sono scatti memorabili che hanno segnato la storia, tanto per citarne alcuni: il Bacio di Robert Doisneau, La ragazza afgana dagli occhi verdi di Steve McCurry o le bellissime fotografie reportage di Salgado.

Fus, il concorso fotografico “Fotografa un saronnese”, promosso da alcuni giovani saronnesi ha proprio lo scopo di diffondere il piacere dell’arte fotografica, è aperto a tutti, dilettanti e professionisti.

Bisogna ritrarre quello che per noi è un soggetto che rappresenta la città. Il termine per iscriversi è il 10 giugno. E’ sicuramente un contest che dà l’opportunità di poter conoscere o far conoscere saronnesi di cui forse non conosciamo l’esistenza, ricordiamo che in questa città ci sono tante persone che nel corso degli anni sono diventati veri e propri protagonisti del territorio per il loro impegno nei più svariati ambiti: culturale, sociale, politico, religioso, commerciale. E’ una sorta di caccia al tesoro, mi piace usare questa metafora. Chiaramente ci sarà una giuria che valuterà lo scatto anche dal punto di vista tecnico ed artistico: la sua originalità, la tecnica, l’uso della luce.

Mi piace molto anche la modalità di fruizione del concorso perché le foto saranno esposte nei negozi del centro dando modo a tutti di poter ammirare le creazioni. Questo perché l’Arte e la Cultura devono essere accessibili a tutti, esse non sono Isolamento ma Relazione, creano un ponte tra le persone. E’ grazie a questo ponte che superiamo i nostri limiti ampliando il nostro orizzonte.