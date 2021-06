TRADATE / SARONNO – Intervento antidroga dei carabinieri della Compagnia di Saronno: la scorsa notte hanno arrestato un tradatese di 26 anni, volto già noto. Tutto è iniziato alle 20.30 quando è stato fermato per controlli a Tradate. Trovato con 46.6 grammi di hascisc già suddivisi in dosi, è stato accusato di detenzione ai fini dello spaccio ed è stato in nottata, dopo tutti gli accertamenti di rito in caserma, in una cella del carcere di Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ovviamente lo stupefacente è stato posto sotto sequestro ed una volta che si definirà l’iter giudiziario la droga verrà, come sempre in questi casi, inviata al termodistruttore per essere incenerita.

Per i militari del capitano Fortunato Suriano si tratta dell’ultimo di una serie di interventi contro lo spaccio ed il consumo di droga, con operazione di controllo e fermi che hanno riguardato tutto il territorio di competenza, dai boschi del Tradatese alle zone ferroviarie di Saronno ed immediato circondario.

(foto archivio)

04062021