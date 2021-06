CARONNO PERTUSELLA – L’organizzazione Humana People to People Italia che gestisce il servizio di raccolta indumenti usati nel comune di Caronno è prontamente intervenuta nella mattinata di mercoledì 2 giugno per sostituire il contenitore bruciato con uno nuovo.

IlSaronno nel aveva parlato qui.

“In considerazione all’atto vandalico che ha interessato il nostro contenitore – spiegano dall’organizzazione – vorremmo sottolineare che operiamo da molti anni sul territorio della provincia di Varese e che la cittadinanza si è sempre dimostrata disponibile e coinvolta nella donazione degli abiti usati, l’episodio dell’altra sera è in primis un danno ai cittadini”

Humana ricorda poi come trovare i contenitori sul territorio comunale: “Cogliamo l’occasione per ricordare che per trovare il contenitore più vicino basta scaricare l’app Junker oppure andare sul sito http://raccoltavestiti.humanaitalia.org/trova-il-contenitore/ Una volta trovato il contenitore più vicino, in un sacchetto ben chiuso, sarà possibile donare capi d’abbigliamento, accessori come cappelli, borse, cinture; scarpe appaiate, zaini e biancheria per la casa. I capi entreranno così a far parte della filiera sicura e trasparente di Humana Italia.

(foto archivio)

04062021