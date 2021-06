In questi anni, Il Mercatino da Forte dei Marmi ha consolidato la sua presenza in molte località dove, ora, sta facendo man mano ritorno.

Oltre a queste, il “Versilia Style” arriva anche in nuovi centri: è il caso di Uboldo, in provincia di Varese, dove il tour 200% FORTE DEI MARMI sarà sabato 12 giugno: dalle 8.00 del mattino e per tutta la giornata, appuntamento in Via Manzoni, meglio conosciuta come Piazza del Mercato.

L’evento che, grazie alle misure previste si svolgerà in tutta sicurezza, offrirà a residenti e turisti la consueta e rinomata proposta commerciale.

Tantissimi i nuovi arrivi primavera-estate fra abbigliamento di tendenza, calzature, borse ed altri accessori. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia di alto livello.

Tutti articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour divenuto così celebre.

Sabato 12 giugno, “RIABBRACCIAMOCI PIU’ FORTE” a Uboldo, convinti che questo evento possa aiutare anche le attività commerciali del posto, creando un’affluenza di pubblico utile per tutti.

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.