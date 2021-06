Limbiate, la solidarietà chiama alla raccolta di beni di prima necessità

LIMBIATE – “La povertà chiama e Limbiate risponde”. Si rinnova l’iniziativa di solidarietà promossa diverse volte nell’ultimo anno e mezzo dall’amministrazione comunale, dalle parrocchie, dall’Acli e da tante associazioni locali per dare un contributo alle famiglie in difficoltà per l’emergenza sanitaria.

Domani 5 e domenica 6 giugno, all’interno delle cinque chiese parrocchiali della città (San Giorgio, Sacro Cuore, San Francesco, SS. Cosma e Damiano e Sant’Antonio) sarà possibile portare beni di prima necessità da destinare a chi si rivolge alle stesse parrocchie per un aiuto.

Si raccoglieranno alimenti non deperibili, prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale, ma sarà altresì possibile effettuare bonifici con beneficiarie le parrocchie.

