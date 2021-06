SARONNO / ORIGGIO – Il Fbc Saronno del presidente Simone Sartori si prepara alla ripartenza: oggi conferenza stampa alle 17 al ristorante “El Premiero” di Origgio, per presentare i piani futuri, in vista della prossima stagione, e di una nuova collaborazione con una società della zona.

La formazione maggiore del Fbc Saronno milita attualmente in Prima categoria, ma la stagione 2020-2021 è stata solo “accennata”, sospesa quasi subito per il peggioramento della situazione pandemica legata all’emergenza coronavirus, nell’autunno scorso; con il campionato che poi non è più ripartito. I dirigenti non vedono l’ora di ripartire e stanno dunque iniziando a programma le prossime iniziative, per riportare in alto il calcio saronnese. Non solo la prima squadra ma pure un vivaio che si vorrebbe il più ampio e meglio organizzato possibile. Nell’ultimo biennio il club si è riorganizzato ed ha notevolmente allargato anche il proprio settore giovanile.

(foto: il presidente del Fbc Saronno, Simone Sartori)

04062021