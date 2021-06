UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Per Uboldo sul tema dell’area cani.

Sono ben 1.735, 1 ogni 6 abitanti, 1 ogni 2,5 famiglie, i cani a Uboldo regolarmente registrati all’anagrafe canina. Sono questi i dati aggiornati al 28 Maggio 2021 forniti dal Distretto Veterinario Varese Sud di Ats Insubria.

Numeri decisamente importanti, molto più dei 1.100 riportati negli ultimi articoli sulla stampa locale per annunciare il probabile arrivo dell’area cani a Uboldo. Quelli erano dati del 2015.

Numeri che dimostrano ancora una volta quanto avessimo ragione noi di “Per Uboldo – Colombo Sindaco” quando il 18 febbraio 2015, attraverso il nostro gruppo “+Giovani x Uboldo” presentammo all’allora Amministrazione Guzzetti un progetto per la realizzazione di 2 aree di sgambamento cani. Un progetto con tanto di individuazione degli spazi dove poter realizzare le aree, delle modalità di realizzazione e dei costi.

E il 28 febbraio sempre del 2015 organizzammo l’iniziativa “Io mi Fido di te” in piazza per sostenere il progetto cui partecipò, tra le tante persone, anche un ospite d’eccezione: la campionessa di sci Lara Magoni, consigliera regionale e prima firmataria di una proposta di legge per la tutela degli animali.

L’idea di realizzare un’area cani la proponemmo anche nel programma elettorale del 2019

Ovviamente la nostra idea venne bocciata e fummo, e lo siamo ancora tante volte, presi in giro, derisi ed etichettati come il “Partito dell’area cani”.

Invece, come abbiamo sempre sostenuto, si trattava allora e, a maggior ragione, si tratta ora di una esigenza reale: quella di avere un’area cani.

Ora leggiamo che a breve arriverà l’area cani a Uboldo. Grazie ad una proposta di un gruppo di volontari. Siamo davvero contenti che un’altra nostra idea venga realizzata.

Sì perché la battaglia per la realizzazione di un’area cani in paese noi, come lista Per Uboldo – Colombo Sindaco, la stiamo portando avanti da sei anni.

E vedere che anche chi non lo aveva previsto nel suo programma elettorale si stia convincendo che l’area cani sia utile ci fa immenso piacere.

Alla fine, come abbiamo sempre detto, le nostre idee, i nostri progetti, anche se non siamo stati eletti, sono a disposizione del paese per il bene del paese”