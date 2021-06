SARONNO – “Tocca a noi, stiamo arrivando! In campo questa sera alle 21 al PalaIseo di Milano per i quarti di finale playoff con Social Osa. Questo turno si gioca andata e ritorno programmato mercoledì alle 21 al Palaronchi di via Colombo”. Così i dirigenti della Az Robur Saronno presentano l’odierno primo turno di playoff del campionato di basket maschile di C Gold contro la compagine milanese.

Buone notizie anche per i tifosi che vogliano assistere alla gara da casa: la partita sarà trasmessa in diretta video sulla pagina “Federazione Italiana Pallacanestro – Lombardia” di Facebook. Intanto per presentare l’evento il club roburino ha anche preparato dei simpatici ed artistici meme. Fotomontaggi, pubblicati sui social, in cui i giocatori saronnesi si trovavano anche a cavalcare un orso, un giaguaro, uno squalo ed una aquila; ed a confrontarsi con una piovra, ed esprimeno tutta la loro grinta in vista di questo decisivo momento della stagione agonistica. Saronno ha vinto la regular season, sempre primo in classifica.

(foto: uno dei meme pubblicati su Facebook)

