Ciak si gira: Daniele Giulietti soldato per il film di Silighini su Librandi

Ciak si gira: Daniele Giulietti soldato per il film di Silighini su...

SARONNO – Ciak si gira: nel cast del nuovo film di Luciano Silighini anche Daniele Giulietti, già bomber del Saronno calcio e da tempo attore affermato.

Proprio Giulietti parla del via alle riprese: “Cosa c’entrano oggi un elmetto e una divisa? È la partenza di un film questa settimana che mi vede nei panni di un soldato, Domenico Librandi, padre di Gianfranco Librandi: “Da una corsa in bicicletta!” con la regia di Luciano Silighini Garagnani. Da saronnese acquisito fare un film su un noto personaggio di Saronno a Saronno e dintorni non ha prezzo….”

Le riprese si sviluppano in questi giorni fra Saronno ed alcune località della zona, compreso il vicino comasco.

“Una corsa in bicicletta” è il nuovo film diretto e prodotto da Luciano Silighini Garagnani e destinato alla distribuzione su Amazon Prime che racconta la biografia di Gianfranco Librandi e del padre Domenico, comandante partigiano.

(foto: Daniele Giulietti soldato nel film dedicato alla famiglia Librandi, con la regia di Luciano Silighini Garagnani)

05062021