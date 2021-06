SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio sul territorio comunale di Solaro. Secondo i dati forniti al sindaco da Ats, 15 sono i cittadini attualmente positivi (4 in più della scorsa settimana): tra di questi 12 sono maggiorenni e 3 minori.

Recentemente il portale informativo delle autorità sanitarie di Regione Lombardia ha cambiato conformazione e non sono più disponibili i dati aggregati, pertanto registriamo che alcuni dati risultano parzialmente discordanti rispetto al passato.

Tutte le persone in quarantena o isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente al proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi. Per prenotarsi per la vaccinazione, a seconda delle varie categorie di età, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia o al numero verde 800894545.

Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Finalmente la campagna vaccinale è arrivata alla sua massima estensione. È il momento anche per i giovani di fare la loro parte. Nelle ultime ore, Regione Lombardia ha aperto le adesioni per tutte le fasce di età. Registrarsi è semplicissimo, basta recarsi sul portale informatico della Regione e tra i centri vaccinali e le date disponibili ve ne sono moltissimi a breve distanza e con possibilità di prenotare già nei prossimi giorni. Il vaccino è la nostra arma fondamentale per combattere il virus e ci permetterà nel tempo di alleggerire le restrizioni, per riprendere a vivere con pienezza la nostra comunità”.

