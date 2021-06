UBOLDO Nonostante la situazione sanitaria, anche quest’anno Eco 90 ha realizzato, in collaborazione con i bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia di via XX Settembre, dei vasi per la semina di piselli, carote e spinaci affidati a ogni classe, un orto didattico comune dedicato alla coltivazione delle patate e uno dedicato alla coltivazione delle zucche.

La semina degli ortaggi è stata eseguita dai bambini delle diverse classi, i quali si occuperanno anche della cura fino al momento del raccolto, annaffiando regolarmente e trasferendo le piantine pronte dai vasi all’orto.

In collaborazione con Eco 90 e la Fondazione Malattie del Sangue Onlus, che sostiene la divisione di ematologia dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, l’Istituto Comprensivo di Uboldo ha inoltre contribuito alla raccolta dei tappi di plastica e sughero.

Le somme ricavate dal riciclo del materiale raccolto sono destinate al finanziamento annuale di borse di studio rivolte a biologi genetisti impegnati in progetti di ricerca e studi clinici su alcune patologie ematologiche.

Nell’anno 2020 la Fondazione ha raccolto tappi in plastica e sughero per un valore complessivo di 18 mila euro.