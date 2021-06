SARONNO – Da ieri c’è un nuovo volto a “IlSaronno” : seguita dalla direttrice Sara Giudici, sarà operativa anche Aurora Cortesi, studentessa di scienze della comunicazione dell’università Insubria di Varese, in qualità di stagista.

“La collaborazione con ilSaronno e le scuole cittadine e del comprensorio non si è fermato durante il covid. Abbiamo avuto alcune proficui stage con il liceo Legnani (con Giulia Maletta) ed abbiamo in corso quelli con il liceo Grassi (con Giulia Gritti e Filippo Borghi) e con l’istituto di via Croce abbiamo collaborato anche per alcuni progetti formativi in Dad. Siamo andati avanti ma siamo tutti entusiasti di riavere gli stagisti in presenza. Aurora in particolare ha debuttato il 2 giugno nella prima celebrazione cittadina con il pubblico ed è stato bello poter tornare in presenza con chi porta nuova energie alla nostra testata”

“In quest’esperienza – spiega Aurora Cortesi – avrò la possibilità di sperimentare le competenze studiate durante il percorso di studio triennale da me svolto, ma soprattutto di applicarle al mondo lavorativo. Il mio obiettivo è quello di informarmi, apprendere e conoscere il più possibile questo mondo, per capire meglio attitudini e passioni che vorrò portare avanti nel mio futuro”.

