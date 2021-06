Panorama cronaca: tamponamento in via Ramazzotti a Saronno, caduta bici a Limbiate

SARONNO / LIMBIATE – Tamponamento fra due auto a Saronno: è successo ieri alle 16.35 in via Ramazzotti nei pressi dell’incrocio con via Pola: sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è arrivata una pattuglia della locale Compagnia. I militari ed il personale dell’autolettiga si è preso cura dell’unica persona rimasta contusa, un uomo di 73 anni, trasferito all’ospedale cittadina di piazza Borella per accertamenti; al momento del ricovero non è apparso in pericolo. I carabinieri del comando locale hanno compiuto i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti per chiarire i contorni di quanto è accaduto.

A Limbiate oieri alle 18 intervento della Croce viola in via Missori per una caduta della bicicletta: il personale della ambulanza ha soccorso una pensionata di 83 anni, del posto, che è stata trasportata per accertamenti e per essere medicata all’ospedale di Paderno Dugnano. Ha riportato alcune contusioni ma nulla di particolarmente grave.

