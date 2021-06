SARONNO Torna, predisposta dall’Amministrazione comunale, la distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani verrà effettuata dal 7 giugno al 3 luglio.

Per ottenere la propria dotazione dei diversi tipi di sacchi per la differenziata i cittadini dovranno recarsi nel punto di distribuzione allestito nell’immobile di via Manzoni 23, Ex Asl – Ufficio Igiene nei giorni ed orari indicati in base all’iniziale del cognome.

Rimane sempre in funzione il distributore automatico collocato accanto al Municipio: qualora si sia già provveduto al ritiro al distributore, il sistema automatizzato non permetterà ulteriore erogazione di sacchetti.

La distribuzione dei sacchetti in via Manzoni, infatti, è dedicata a chi, utenze private o commerciali, non ha ancora provveduto al ritiro al distributore automatico o a coloro che avessero ritirato un quantitativo inferiore a quello previsto.

(foto: la tabella coi periodi attivi per il ritiro)