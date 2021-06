SOLARO – Una nuova telecamera con visione panoramica è stata posizionata nella zona del centro civico del quartiere San Pietro-Carlo Porta, all’incrocio tra via San Quirico e via Carlo Porta.

Durante gli incontri ed il confronto avuto con i responsabili del comitato di quartiere e con i residenti, è stata confermata anche dai cittadini la necessità di implementare la sorveglianza della zona attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici avanzati.

La telecamera è un modello “Dome”, è stata installata nei giorni scorsi ed è già operativa. L’occhio elettronico è collegato alla centrale del comando della Polizia Locale.

Christian Talpo, assessore alla polizia locale commenta: “Abbiamo deciso di stanziare altre risorse per la videosorveglianza cittadina, in particolare per la zona di via San Quirico e via Carlo Porta, anche a seguito del proficuo confronto con i residenti. La collaborazione con i cittadini e con le realtà del territorio può aiutarci ad individuare con certezza quelle zone che necessitano maggiori sforzi. Sicurezza è anche individuare e dare i giusti strumenti alle forze dell’ordine”.