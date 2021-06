CARONNO PERTUSELLA – Il maltempo si è abbattuto su Caronno Pertusella e a risentirne, nonostante si tratti di uno sport indoor, è stata anche la pallavolo. A causa delle perdite d’acqua nel palazzetto dello sport di via Uboldo, teatro a partire dalle 18:30 della sfida tra Caronno Pertusella e Garlasco, i direttori di gara sono stati costretti a cambiare la sede di gioco.

Il big match, valevole per il ritorno della semifinale promozione di serie B, è stato quindi spostato a Lurago Marinone, con fischio d’inizio previsto alle 19:20. La partita sarà visibile sul profilo YouTube della società gialloblù.

Questo il commento della squadra ospite, Il Volley 2001 Garlasco, sui social: “La gara 2 della semifinale playoff della nostra serie B parte con un intoppo al campo. A causa della pioggia la palestra si è resa inagibile e gli arbitri hanno deciso per uno spostamento del campo di gioco”. Per accedere alla finale promozione, la Rossella ETS Caronno Pertusella deve necessariamente vincere 3-0 o 3-1 e poi far suo il golden set.