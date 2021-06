CARONNO PERTUSELLA – La Rossella Ets Caronno Pertusella è ad un passo dalla storia: vincendo oggi contro Garlasco i caronnesi volerebbero, per la prima volta, alla finalissima per salire nella serie A della pallavolo. Si stanno infatti giocando i playoff di serie B, in palio un posto nella serie A3. Sarà possibile godersi la partita odierna da casa, dalle 18.30 sul canale Youtube della Pallavolo Caronno Pertusella.

I caronnesi avranno dalla loro la possibilità di giocare sul campo di casa, al palasport di viale Europa, ma sono chiamati all’impresa visto che vengono da una gara di andata finita nettamente a favore del Garlasco, 3-0. La Rossella Ets Caronno Pertusella è dunque ora chiamata all’impresa nella gara di ritorno, nella quale dovrà necessariamente vincere da 3 punti (quindi 3-0 o 3-1) per poi giocarsi il passaggio del turno al golden set. Appuntamento fissato per sabato 5 giugno alle 18:30, con la partita che sarà trasmessa in streaming sulla pagina Youtube dei varesotti.

05062021