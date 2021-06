CISLAGO – Sarà il comando di polizia locale a chiarire le cause dell’incidente avvenuto questa mattina in via Turati nella frazione Massina. Erano da poco passate le 8 quando si è verificato l’impatto tra una Kia e una Renault Clio.

Su due mezzi c’erano una 33enne, un 41enne e due bimbi di cui uno di due anni. Fortunatamente tutti gli occupanti sono illesi. Il personale della Croce Azzurra di Cadorago arrivata sul posto ha effettuato i primi accertamenti ai presenti ma senza il trasferimento al pronto soccorso che non si è reso necessario.

Sul posto come detto al polizia locale del comandante Marco Cantoni che si è occupata di svolgere i rilievi, di raccogliere le testimonianze e di gestire il traffico lungo l’arteria e nella zona durante le operazioni di soccorso.

(foto archivio)

07062021