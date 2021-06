GERENZANO – Come da programma e dopo il taglio del nastro di sabato scorso , oggi ha riaperto al pubblico“Per i nuovi residenti, o per chi non sia pratico di Gerenzano, l’esercizio è ubicato sulla via di collegamento tra piazza De Gasperi, ovvero piazza della Chiesa, e le scuole elementari Papa Giovanni XXIII in direzione del centro sportivo e del Parco degli aironi – specificano dal Municipio – La nuova sede della farmacia comunale è servita da un’ampia area parcheggio, ed è dotata di un nuovo distributore automatico, in funzione 24 ore su ventiquattro, molto pratico per il ritiro, anche al di fuori dell’orario di apertura della Farmacia, dei farmaci eventualmente prenotati in giornata”.