SARONNO – Traffico in tilt oggi pomeriggio in viale Lombardia per l’incidente avvenuto subito prima del cavalcavia all’altezza dell’intersezione con via Grieg.

A chiarire la dinamica dello scontro sarà la polizia locale arrivata sul posto con due pattuglie una per deviare il traffico durante le operazioni di soccorso e una proprio per rilevare il sinistro. L’unica certezza è lo scontro tra un auto e uno scooter con il conducente di quest’ultimo che finisce a terra sull’asfalto. E’ un 22enne soccorso dal personale della Croce Rossa di Misinto presto raggiunto dall’elisoccorso atterrato nell’area verde a ridosso dei binari che portano alla stazione di Saronno sud. L’ambulanza ha portato il ferito fino al mezzo dell’ospedale Niguarda che poi l’ha trasferito all’ospedale per le cure del caso. Il 22enne ha riportato gravi lesioni tanto che è stato portato all’ospedale in codice giallo.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 17,20 ma il traffico è rimasto bloccato per quasi due ore. Difficile per la polizia locale evitare code e rallentamenti che già caratterizzano l’ultimo tratto della Saronno-Monza in orario di punta.

per le foto si ringraziano i nostri lettori