SARONNO – “Siamo davvero dispiaciuti nel comunicare che gli accertamenti effettuati da Alessandra Rotondo dopo il suo infortunio, occorso nella prima giornata di campionato di A1, a Nuoro, hanno evidenziato la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico, che la porterà a saltare il resto della stagione”. A comunicarlo è la società cittadina, l’Inox Team Saronno.

“Sei sempre stata una delle colonne di questo gruppo, e sappiamo che continuerai ad esserlo pur non potendo scendere in campo con le tue compagne. Ti aspettiamo, più forte di prima, certi che saprai superare anche questo ostacolo”: un “in bocca al lupo” da parte di tutto lo staff saronnese al quale si unisce anche la redazione de ilSaronno. A causa dell’infortunio Alessandra non potrà essere neppure nel gruppo dell’Italia a fine mese impegnata negli Europei in Friuli Venezia Giulia e poi alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone.